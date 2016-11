Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Wüstenleben Kaktus. Stacheliger Wasserspeicher / Die Geschichte der Sahara. Seen im Sand / Das Kalenderblatt 10.11.1914: Langemarck - Geburt eines Mythos. Von Christian Feldmann Merken Kaktus - Stacheliger Wasserspeicher. Autorin: Kathrin Kellermann. Wenige Zentimeter klein und kugelig oder säulenartig, verzweigt und bis zu fünfzehn Meter hoch: Im Reich der Kakteen gibt es unzählige Formen, Gestalten und Variationen. Kakteengewächse wuchsen ursprünglich ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent, vor allem in Mexiko, Bolivien und Argentinien, mittlerweile haben sie sich auf andere Kontinente ausgebreitet, wachsen sogar im Regenwald oder im Hochgebirge und natürlich auch im Topf auf der heimischen Fensterbank. Kakteen gehören zu den so genannten Sukkulenten und sind wahre Meister im Wasserspeichern. Fast alle besitzen Dornen, die evolutionsgeschichtlich verkümmerte Blätter sind. Manche Arten können jahrelang ohne Wasser leben und sind so die uneingeschränkten Herrscher der Wüsten. Sobald es Niederschläge gibt, blühen Kakteen oft explosionsartig. Die intensiv duftende Blüte der berühmten Königin der Nacht steht nur wenige Stunden in voller Pracht, ehe sie wieder verwelkt. Bei den Ureinwohnern Amerikas dienten Kakteen als Baumaterial und Brennstoff, waren aber auch als Rausch- und Ritualpflanzen beliebt. Einige Kakteen liefern essbare Früchte, Kaktusblätter werden in der mexikanischen Küche zu einem Salat (Ensalada de Nopalitos) verarbeitet und erleben gerade als gesundes "Superfood" einen Boom. In Google-Kalender eintragen