10. November 1751: Die Gründung der "Akademie der Wissenschaften" in Göttingen

Zwischen Neugier und Nutzen sitzt die Wissenschaft heute auf ihrem Posten. Taktgeber sind die Ziele Fortschritt und Entwicklung. Das war auch vor 265 Jahren nicht viel anders, als König Georg II. von Großbritannien, Kurfürst von Hannover die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gründete. "Fecundat et Ornat" - sie befruchtet und ziert - steht als Leitspruch über dem Haus der zweitältesten Gelehrtengesellschaft. Dem Herrscher ging es um Prestige und wirtschaftlichen Nutzen, denn Göttingen litt sehr lange an den Folgen des 30-jährigen Krieges. Die Wissenschaftler, darunter so berühmte Gelehrte wie Carl Friedrich Gauß, die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, Georg Christoph Lichtenberg und später dann Otto Hahn und Werner Heisenberg suchten den geistigen Austausch. Heute steht die öffentliche Verpflichtung der Wissenschaft zunehmend im Vordergrund. Drittmittelforschung und politische Auftragsarbeit nagen an der Freiheit der Wissenschaften.