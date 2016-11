hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Wagner: "Morgenlich leuchtend in rosigem Schein" bearbeitet für Violine und Klavier (Lisa Schatzman; Benjamin Engeli)<ek><bk>Beethoven : 1. Klavierkonzert C-Dur op. 15 (Maurizio Pollini; Wiener Philharmoniker, Leitung: Eugen Jochum)<ek><bk>Tschaikowski: Nussknacker-Suite op. 71a (New Yorker Philharmoniker, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Mozart: "Die Entführung aus dem Serail" - Arie der Konstanze "Martern aller Arten" (Diana Damrau, Sopran; Le Cercle de l'Harmonie, Leitung: Jérémie Rhorer)<ek><bk>J.S. Bach: Konzert für zwei Violinen und Streicher d-Moll BWV 1043 (Hilary Hahn und Margaret Batjer; Los Angeles Chamber Orchestra, Leitung: Jeffrey Kahane)<ek>. In Google-Kalender eintragen