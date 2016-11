hr2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Georg Friedrich Händel: "Solomon", Der Einzug der Königin von Saba aus dem 3. Akt (Accademia Bizantina, Leitung: Stefano Montanari)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Slawischer Tanz F-Dur op. 46 Nr. 4 (Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Antonio Vivaldi: Concerto g-Moll R 416 (Walter Vestidello, Violoncello; Sonatori de la Gioiosa Marca)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Odelette D-Dur op. 162 (Clara Novakova, Flöte; Ensemble Orchestral de Paris, Leitung: Jean-Jacques Kantorow)<ek><bk>Carlos Baguer: Sinfonie Nr. 13 Es-Dur (London Mozart Players, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Joseph Küffner: Introduction, Theme and Variations B-Dur (Eduard Brunner, Klarinette; Keller-Quartett)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 3 D-Dur, Bourrée BWV 1068 (Bach-Collegium Japan, Leitung: Masaaki Suzuki)<ek>. In Google-Kalender eintragen