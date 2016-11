RTL NITRO 05:00 bis 05:45 Krimiserie Magnum Folge: 6 Der gespielte Tod USA 1981 HDTV Live TV Merken Die als Sex-Göttin bekannte und berühmte Schauspielerin Erin Wolfe wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Gesicht wurde durch den Schuß aus einer Schrotflinte bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Polizei geht auf Grund der Ermittlungsergebnisse von Selbstmord aus. Kurz nach diesem erschreckenden Vorfall erscheint David Norman, Erins ehemaliger Liebhaber und Manager, der mittlerweile ein heruntergekommener Alkoholiker ist, bei Magnum. Entsetzt vom Tod Erins und überzeugt, dass die Schauspielerin Opfer eines Verbrechens wurde, beauftragt Norman Magnum, den letzten Liebhaber Erins ausfindig zu machen, den er für ihren Mörder hält. Trotz der polizeilichen Ergebnisse beginnt Magnum mit seinen Recherchen. Er stellt fest, dass die Tote nicht durch die Kugeln aus der Flinte ums Leben gekommen sein kann. Als er ein Foto entdeckt, auf dem Erin beim Camping in einer einsamen Bucht zu sehen ist, macht er den Ort der Aufnahme, eine nahegelegene Insel, ausfindig und fliegt mit TC dorthin. Verblüfft stellt Magnum bei seiner Ankunft auf der Insel fest, dass Erin springlebendig ist und eine unbeschwerte Zeit genießt. Doch mit der Idylle ist es schlagartig vorbei, als auch David Norman, der Magnum gefolgt war, auf der Insel erscheint und sich als psychopathischer Mörder entpuppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Magnum) John Hillerman (Higgins) Roger E. Mosley (T.C.) Larry Manetti (Orville Rick Wright) Ian McShane (David Norman) Cathie Shirriff (Erin Wolfe) Ron Masak (J.J. Stein, Erin's Agent) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Lawrence Doheny Drehbuch: Donald P. Bellisario, Glen A. Larson Kamera: Frank Raymond Musik: John Cacavas, Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12