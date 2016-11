DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Klangkunst Beweisstücke für das Bombardement. Der Friedenspark in Hiroshima Merken Der Friedenspark in Hiroshima. Zwischen Museen, Monumenten und Mahnmalen ist der Atombombenabwurf allgegenwärtig. Mehrere Tage war der Klangkünstler Jan Jelinek mit seinem Aufnahmegerät unterwegs, um das Gelände klanglich zu erfassen. "Beweisstücke für das Bombardement" ist ein raffiniertes Spiel mit klanglichen Versatzstücken. Deren Anordnung basiert auf Krzysztof Pendereckis Partitur für 52 Streicher "Threnos - Den Opfern von Hiroshima". In Google-Kalender eintragen Regie: Jan Jelinek Musik: Krzysztof Penderecki, Jan Jelinek