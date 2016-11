DR Kultur 09:07 bis 10:00 Sonstiges Im Gespräch "Wer seine Wurzeln nicht kennt, kommt in der Politik nicht weit" Merken Er ist der stille Macher: Rudolf Seiters. 33 Jahre - von 1969 bis 2002 - saß der CDU-Politiker im Deutschen Bundestag; als Kanzleramtsminister hatte er eine Schlüsselrolle bei der Öffnung der Mauer, als Innenminister gestaltete er die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Für Respekt sorgte 1993 sein Rücktritt nach der Affäre um den Tod des RAF-Terroristen Wolfgang Grams. Seit 13 Jahren ist Rudolf Seiters Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Jetzt hat der 79-Jährige seine Autobiographie vorgelegt: "Vertrauensverhältnisse". Darin schreibt er: "Wer seine Wurzeln nicht kennt, kommt in der Politik nicht weit." Wo liegen seine Wurzeln? Wie wichtig ist für ihn Vertrauen in der Politik? Und vor welchen politischen Fehlern hat ihn seine Frau bewahrt? In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Timm Gäste: Gäste: Dr. Rudolf Seiters (Präsident des Deutschen Roten Kreuzes)

