puls 4 20:15 bis 22:40 Actionfilm Jack Reacher USA 2012 2016-11-11 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als in einer US-Kleinstadt fünf Menschen scheinbar willkürlich einem Scharfschützen zum Opfer fallen, fällt der Verdacht auf einen Ex-Soldaten. Doch dieser beteuert seine Unschuld, die ausgerechnet der Mann beweisen soll, der ihn wegen Kriegsverbrechen hinter Gitter zu bringen versuchte. So kehrt Ex-Militärcop Jack Reacher aus der Anonymität zurück, in die er lange abgetaucht war. Schnell erkennt der harte und smarte Analytiker und Aufräumer, dass hinter dem Massaker andere Motive, vielleicht auch andere Täter stecken. Schauspieler: Tom Cruise (Reacher) Rosamund Pike (Helen) Richard Jenkins (Rodin) Robert Duvall (Cash) Werner Herzog (Zec) David Oyelowo (Emerson) Jai Courtney (Charlie) Originaltitel: Jack Reacher Regie: Christopher McQuarrie Drehbuch: Christopher McQuarrie, Josh Olson Kamera: Caleb Deschanel Musik: Joe Kraemer Altersempfehlung: ab 16