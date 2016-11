ORF 1 05:05 bis 06:00 Familienserie Franklin & Bash Ein großer Fang USA 2011 Stereo 16:9 Merken Carter Lang, ein reicher Geschäftsmann, erhält die unerfreuliche Diagnose, dass er innerhalb der nächsten zwei Monate sterben wird. Deshalb beschließt er, seine Geschäfte zu beenden und allen zurückzuzahlen, was ihnen seiner Meinung nach zusteht. Franklin und Bash hat er als seine Anwälte auserkoren, da sein Vorhaben ihn in illegale Machenschaften verwickelt. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Breckin Meyer (Jared Franklin) Mark-Paul Gosselaar (Peter Bash) Reed Diamond (Damien Karp) Malcolm McDowell (Stanton Infeld) Dana Davis (Carmen Phillips) Garcelle Beauvais (Hanna Linden) Kumail Nanjiani (Pindar Singh) Originaltitel: Franklin & Bash Regie: Fred Savage Drehbuch: Kristi Korzec, Bill Krebs Kamera: Dennis Hall Musik: John Mace