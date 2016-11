ORF 3 22:45 bis 23:30 Dokumentation Im Brennpunkt IS: Aufstieg und Fall der Terrormiliz? IS: Aufstieg und Fall der Terrormiliz? 2016 2016-11-10 05:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im vergangenen Jahr hat der IS-Terror Europa erreicht. Vor fast genau einem Jahr, am 13. November 2015, verübten Attentäter eine Serie von Anschlägen in Paris. Die Bilanz: 130 Tote und mehr als 350 Verletzte, darunter 97 Schwerverletzte - einer der größten Terroranschläge in Europa. Dazu bekannt hat sich der IS. Die Terrormiliz hat ihre Wurzeln im Irak, wo sie sich 2003 im Zuge der Unruhen der US-Invasion bildete. In den Jahren darauf konnte der IS, der sich zeitweise al-Qaida anschloss und unter mehreren Namen bekannt war, weitreichende Gebiete im Irak und in Syrien unter Kontrolle bringen. In den vergangenen Monaten scheint das selbsternannte Kalifat aber zu bröckeln. Der IS hat einige der besetzten Gebiete verloren und konnte an entscheidenden Stellen zurückgedrängt werden, zudem sehen Experten die zunehmenden Terror-Aktivitäten im Westen nicht als Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. "IS: Aufstieg und Fall der Terrormiliz?" zeigt, wie sich der IS zu einer der gefährlichsten Terrororganisationen weltweit entwickeln konnte. Experten beleuchten die Umstände, unter denen der IS aufkeimen konnte, und welche Rolle die Irak-Strategie der USA spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs Originaltitel: Im Brennpunkt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 00:00 bis 01:30

Seit 81 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 61 Min.