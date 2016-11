ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Abenteuer China: Höhlenforschen und Höhlentauchen Abenteuer China (2/4): Höhlenforschen und Höhlentauchen A 2016 2016-11-10 02:50 Stereo 16:9 Merken Teil 2 der 4-teiligen Serie: Hoch aufragende Gesteinskuppen aus Kalk, die laut Sagen in die Hölle und zu den Geistern in den Untergrund führen: Erich Pröll und sein Team befinden sich in der chinesischen Provinz Guizhou, in der um die 600 Höhlen zu finden sind sind, die meisten davon noch unerforscht. In Sichuan, traditionell auch bekannt als das "Land des Überflusses", stoßen die Filmemacher auf eine Halle voll mit getrocknete Seepferdchen, Kröten und Schlangen - traditionelle chinesische Arzneimittel. Schließlich können Sie die Naturfilmer auch noch zum Höhlentauchen begleiten und dabei sein, wie "Neuland" entdeckte wird, das zuvor noch nie von einem Höhlentaucher gesichtet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll