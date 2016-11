Sky Cinema Family HD 06:55 bis 08:30 Komödie Alvin und die Chipmunks 2 USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil sich Dave (Jason Lee) verletzt hat, kümmert sich nun dessen Nerd-Cousin Toby (Zachary Levi) um die Streifenhörnchen. Alvin, Theodore und Simon kommen in die Schule, wo neben aggressiven Kids auch ein Musik-Wettbewerb auf sie wartet. Leider treffen die Nager auf dem Weg dorthin auf ihren fiesen Ex-Manager Ian (David Cross), der mit der sexy Streifenhörnchen-Girlband Chipettes seine ehemaligen Schützlinge besiegen will. - Schräge Action und witzige Songs: zweiter Teil des Familienhits um die putzigen Pop-Hörnchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zachary Levi (Ian) David Cross (Simon) Jason Lee (Alvin) Wendie Malick (Brittany) Anjelah Johnson (Simon) Kevin G. Schmidt (Theodore) Chris Warren Jr. (Xander) Sprecher: Jesse McCartney (Ian) Justin Long (Simon) Justin Long (Alvin) Christina Applegate (Brittany) Matthew Gray Gubler (Simon) Jesse McCartney (Theodore) Originaltitel: Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel Regie: Betty Thomas Drehbuch: Jon Vitti, Jonathan Aibel, Glenn Berger Kamera: Anthony B. Richmond Musik: David Newman

