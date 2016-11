An den Mobiles hängen lebende Fische, Bücher können zaubern, Gummibälle führen ein Eigenleben: In Mr. Magoriums (Dustin Hoffman) Laden hören die Wunder niemals auf. Doch mit 243 Jahren will der exzentrische Spielzeugerfinder diese Welt verlassen, und übergibt den Zaubershop an Managerin Molly (Natalie Portman). Die Gimmicks sind entsetzt und schmollen, das einst so bunte Geschäft wird immer grauer. Kann Molly die Magie wiedererwecken? - Fantasievolles Gute-Laune-Kino voller Überraschungen. In Google-Kalender eintragen