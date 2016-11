Bellas (Kristen Stewart) 18. Geburtstag endet in einer Katastrophe: Ein Bruder von Edward (Robert Pattinson) greift sie blutlüstern an. Um sie vor seiner Familie zu schützen, verlässt der Vampir seine große Liebe. Die deprimierte Bella findet Trost bei ihrem Jugendfreund Jake (Taylor Lautner). Aber auch der hat eine zweite Identität: Jake entpuppt sich als Edwards erbitterter Rivale. - Teil zwei der romantisch-aufregenden Vampirsaga: Kristen Stewart als Teenager im Sturm der Gefühle. In Google-Kalender eintragen