Kriegswaise Frances (Elizabeth Earl) wird von der Familie ihrer Cousine Elsie (Florence Hoath) 1917 in Yorkshire aufgenommen. Die beiden Mädchen glauben fest an die Existenz von Elfen. Als ihnen ein Foto der Fabelwesen gelingt, veröffentlicht Sherlock-Holmes-Autor Arthur Conan Doyle (Peter O'Toole) es in seinem Magazin - was eine wahre Elfen-Hysterie auslöst. Doch es gibt auch Zweifel an der Echtheit der Fotos. - Fantasievolles Drama nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen