Sky Cinema Family HD 23:30 bis 01:20 Komödie Oh je, du Fröhliche! USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Scheidungskinder bleiben an einem Flughafen hängen, als ihre Anschlussflüge zum anderen Elternteil wegen eines Schneesturms gestrichen werden. Gemeinsam bringen die Kleinen den Flughafen in große Turbulenzen. Sie treten gegen den finsteren Airport-Chef Porter (Lewis Black) an und sorgen für besondere Weihnachtsstimmung bei ihren Mitreisenden. - Rasante Familienkomödie im Stil von "Kevin - Allein zu Haus". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dyllan Christopher (Spencer Davenport) Gia Mantegna (Grace Conrad) Tyler James Williams (Charlie) Brett Kelly (Timothy 'Beef' Wellington) Quinn Shephard (Donna Malone) Dominique Saldaña (Katherine Davenport) Lewis Black (Oliver) Originaltitel: Unaccompanied Minors Regie: Paul Feig Drehbuch: Jacob Meszaros, Mya Stark Kamera: Christopher Baffa Musik: Michael Andrews