Die quirlige Annie (Quvenzhané Wallis) lebt in Harlem bei ihrer selbstsüchtigen Pflegemutter (Cameron Diaz). Sie träumt davon, dass ihre Eltern zurückkehren, die sie als Baby verlassen haben. Als der abgebrühte Wirtschafts-Magnat und Bürgermeister-Kandidat Will Stacks (Jamie Foxx) sie zufällig vor einem Autounfall bewahrt, scheint sich ihr Leben schlagartig zu ändern: Stacks will als Annies Schutzengel bei den Wählern punkten. Doch das selbstbewusste Mädchen könnte am Ende sein Schutzengel sein. - Starbesetzte Adaption des Broadway-Klassikers mit Jungstar Quvenzhané Wallis in der Hauptrolle.