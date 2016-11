Außenseiter Jesse (Josh Hutcherson) lernt an seiner Schule die neue Nachbarin Leslie (Annasophia Robb) kennen. Sie lebt genau wie er lieber in Phantasiewelten. Gemeimsam entdecken sie das Reich Terabithia im Wald hinter ihren Häusern und erleben dort faszinierende Abenteuer. Doch ein Schicksalsfall bringt Jesse wieder in die Realität zurück. - Einfühlsamer Familienfilm von den Produzenten von "Die Chroniken von Narnia". In Google-Kalender eintragen