Als ihre Mutter zum zweiten Mal heiratet, zieht die siebzehnjährige Isabella "Bella" Swan zu ihrem Vater Charlie nach Forks, einer kleinen, stets von dichten Wolken verhangenen Stadt im Bundesstaat Washington. In der neuen Schule findet sie schnell Anschluss. Noch mehr als für ihre neuen Freunde interessiert sich Bella für die mysteriöse Familie Cullen, zu der sie Kontakt aufbauen will. Besonders der gutaussehende Edward, einer der Söhne des Hauses, erregt ihre Aufmerksamkeit. Trotz seiner unnahbaren Art fühlt sie sich immer stärker zu ihm hingezogen. Noch ahnt sie nicht, dass der junge Mann ein dunkles Geheimnis verbirgt...