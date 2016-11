Sky Cinema Family HD 17:05 bis 18:30 Komödie Die Coopers - Schlimmer geht immer USA 2014 Nach einer Vorlage von Rob Lieber 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alexander (Ed Oxenbould) ist einfach ein Pechvogel: Am Tag vor seinem zwölften Geburtstag erwacht er mit Kaugummi im Haar, steckt die Schule in Brand und auch seine Party droht ein totaler Reinfall zu werden. Warum scheint allen anderen in seiner Familie (u.a. Steve Carell, Jennifer Garner) immer alles zu gelingen? Alexander wünscht sich, sie hätten auch einmal einen so schlechten Tag wie er, damit sie ihn besser verstehen könnten. Aber als sein Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht, droht die ganze Familie im Chaos zu versinken. - Flotte Familienkomödie mit warmherziger Botschaft, nach einem beliebten Kinderbilderbuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Ben Cooper) Jennifer Garner (Kelly Cooper) Ed Oxenbould (Alexander Cooper) Dylan Minnette (Anthony Cooper) Kerris Dorsey (Emily Cooper) Sidney Fullmer (Becky Gibson) Bella Thorne (Celia) Originaltitel: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Rob Lieber Kamera: Terry Stacey Musik: Christophe Beck