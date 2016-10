Weil die Tochter aus dem Haus ist, planen Luther und Nora Krank (Tim Allen, Jamie Lee Curtis) zu Weihnachten einen Trip in die Südsee. Für die dekorationswütigen Nachbarn ist das der größte Frevel. Als die Tochter plötzlich doch nach Hause kommen will, bleiben den Kranks nur wenige Stunden, um ein perfektes Weihnachtsfest auf die Beine zu stellen. - Herrlich chaotische Weihnachtskomödie mit Tim Allen in Feststimmung. In Google-Kalender eintragen