Weil ihre Tochter unter den miserablen Zuständen ihrer innerstädtischen Schule in Pittsburgh leidet, will die engagierte Mutter Jamie (Maggie Gyllenhaal) die Dinge ändern. Nach einigem Widerstand bekommt sie Unterstützung von Lehrerin Nona (Viola Davis). Gemeinsam kämpfen sie dafür, die Schule wieder in eine anständige Bildungseinrichtung zu verwandeln. - Inspirirendes Drama über zwei engagierte Frauen, die für die Zukunft ihrer Kinder alles geben. In Google-Kalender eintragen