Sky Cinema Family HD 09:15 bis 10:45 Abenteuerfilm Wickie und die starken Männer D 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wikingerhäuptling Halvar (Waldemar Kobus) möchte, dass sein kleiner Sohn Wickie (Jonas Hämmerle) genauso mutig wird wie er. Wickie ist schlau, kriegt aber schnell Angst. So richtig bewähren kann sich der Junior, als der "Schreckliche Sven" (Günther Kaufmann) die Kinder des Dorfes entführt. Mit einem genialen Plan gelingt es Wickie, bei der Rettungsaktion zu beweisen, was er draufhat. - Wunderbar witzige und liebevolle Realverfilmung der legendären Zeichentrickserie, von Michael "Bully" Herbig mit viel Aufwand und toller Besetzung umgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonas Hämmerle (Wickie) Waldemar Kobus (Halvar) Nic Romm (Tjure) Christian Koch (Snorre) Olaf Krätke (Urobe) Mike Maas (Gorm) Patrick Reichel (Ulme) Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Michael Bully Herbig Drehbuch: Michael Bully Herbig, Alfons Biedermann Kamera: Gerhard Schirlo Musik: Ralf Wengenmayr Altersempfehlung: ab 6

