Sky Cinema Family HD 07:40 bis 09:15 Trickfilm Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Mammuts Manni und Elli erwarten ihr erstes Baby. Und während sich bei den beiden alles um den Nachwuchs dreht, fühlt sich Faultier Sid ausgeschlossen und will seine eigene Familie gründen. Er spürt drei mutterlose Eier auf - blöd nur, dass die Eier zu einer Tyrannosaurus Rex-Dame gehören und die Brut ganz andere Fressgewohnheiten hat als Ersatz-'Mama' Sid. Als wäre das nicht schon genug, spüren die übrig gebliebenen Dinos Sid auf und verschleppen ihn in eine unterirdische Welt, die von gigantischen Dinosauriern bevölkert wird. Doch die Eiszeit-Freunde lassen ihren Faultier-Freund nicht im Stich - und machen sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Otto Waalkes (Sid) Arne Elsholtz (Manni) Thomas Fritsch (Diego) Daniela Hoffmann (Ellie) Rainer Fritzsche (Crash) Michael Iwannek (Buck) Originaltitel: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Regie: Carlos Saldanha, Michael Thurmeier Drehbuch: Peter Ackerman, Michael Berg, Yoni Brenner, Mark Reiss Musik: John Powell

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 261 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.