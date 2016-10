Sky Cinema Family HD 03:00 bis 04:30 Familienfilm Die Noobs - Klein aber gemein USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Pearson-Kinder (u.a. Ashley Tisdale) sind wenig begeistert: Ein langweiliger Familienurlaub im Ferienhaus steht bevor. Doch bald gibt es Action genug. Denn auf dem Dachboden haben sich die außerirdischen Noobs eingenistet. Und sie haben nicht vor, das Feld zu räumen. Mit Grips und Fantasie versuchen die Kids, die Monsterchen zu besiegen und nebenbei die Welt zu retten. - Knuffiger Alienspaß voller Gags für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Nealon (Stuart Pearson) Robert Hoffman (Ricky Dillman) Ashley Tisdale (Bethany Pearson) Doris Roberts (Nana Rose Pearson) Tim Meadows (Sheriff Doug Armstrong) Carter Jenkins (Tom Pearson) Austin Butler (Jake Pearson) Originaltitel: Aliens in the Attic Regie: John Schultz Drehbuch: Mark Burton, Adam F. Goldberg Kamera: Don Burgess Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6