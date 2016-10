Manny wird Papa! Nun fühlt sich Faultier Sid vernachlässigt. Beim Versuch, sich eine Ersatzfamilie zu schaffen, stibitzt er ein paar Dino-Eier und bringt sich so in ungeahnte Probleme. Zusammen mit Säbelzahntiger Diego und dem nussgierigen Scrat versuchen die Mammuts, Sid zu retten. Sie geraten in eine geheimnisvolle Dschungelwelt, in der auch das einäugige Wiesel Buck Jagd auf Dinos macht. - Teil 3 der drolligen Eiszeitsaga mit neuen Figuren und noch mehr Action und Gags. In Google-Kalender eintragen