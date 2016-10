Sky Cinema Family HD 07:30 bis 09:35 Fantasyfilm Into the Woods USA, GB, CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Bäcker und seine Frau (James Corden, Emily Blunt) wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Doch eine niederträchtige Hexe (Meryl Streep) hat sie verflucht. Um den Zauber zu brechen, muss das Paar ihr vier Dinge aus dem finsteren Wald beschaffen: eine Kuh weiß wie Milch, Haar gelb wie Mais, einen Umhang rot wie Blut und einen Schuh aus purem Gold. Auf der gefährlichen Suche treffen die beiden Rotkäppchen (Lilla Crawford) und den bösen Wolf (Johnny Depp), Aschenputtel (Anna Kendrick) und Rapunzel (MacKenzie Mauzy). - Starbesetzt, spektakulär und witzig: ein turbulentes Märchen-Mash-up als Musical. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Meryl Streep (Die Hexe) Emily Blunt (Die Bäckersfrau) James Corden (Der Bäcker) Anna Kendrick (Aschenputtel) Chris Pine (Prinz Charming) Johnny Depp (Der Wolf) Tracey Ullman (Mutter von Hans) Originaltitel: Into the Woods Regie: Rob Marshall Drehbuch: James Lapine Kamera: Dion Beebe Musik: Stephen Sondheim, David Krane Altersempfehlung: ab 6

