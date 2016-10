Der neugierige kleine Pinguin Jasper steht vor einem spannenden Abenteuer: Die Eier von Papagei Kakapo wurden gestohlen! Der zwielichtige Fabrikant Dr. Block will daraus eine Limonade brauen, die Kinder brav und willenlos macht. Auf einem großen Schiff treten Jasper, sein Bruder Junior, Kakapo und Kapitänstochter Emma gegen den Bösewicht in Aktion. - Das witzige erste Kinoabenteuer des neugierigen Pinguins aus der "Sendung mit der Maus." In Google-Kalender eintragen