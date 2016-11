ORF 1 20:15 bis 21:05 Dokusoap Undercover Boss A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine Premiere: der Undercover Boss ist erstmals eine Frau. Isabella Rohrer (35), Geschäftsführerin der Rohrer Group mit 2600 Mitarbeitern, versucht sich in einer Männerdomäne. Beim Gerüstbau und der Industriereinigung geht es für sie hart zur Sache. Auf eine Sonderbehandlung braucht die Frau am Bau erst gar nicht zu hoffen. Industriereiniger Sinasi erwartet Undercover Boss Isabella in einem Tanklager. Mehrere Öl-Schächte müssen ausgepumpt werden und der Asphalt vom Öl gereinigt werden. Je sauberer der Boden wird, desto dreckiger werden die Reinigungskräfte. Frohnatur Sabine lehrt Isabella das Kehren, zuerst mit dem großen Kehr-LKW dann mit dem Besen. Als großes Kehr-Talent erweist sich die getarnte Chefin allerdings leider nicht, Mitarbeiterin Sabine ist so gar nicht mehr froh. Nächster Schauplatz: eine Baustelle an der Seite von Lehrmeister Rudi. Der hat schon einen Bohrer für Chefin Rohrer vorbereitet. Das ist Neuland für die Frau am Bau. Am letzten Tag der Undercover Mission gilt es, ein Fassadengerüst aufzubauen. Angeleitet wird Isabella dabei von Mitarbeiter Boban, der kurz stutzt, als er sie sieht. Wird die Tarnung auffliegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss