Schweiz 2 23:35 bis 01:00 Actionfilm Yamakasi - Die Samurai der Moderne F 2001 2016-11-10 03:35 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ob Schwerkraft oder Polizei, diese Jungs aus den Pariser Vorstadtsiedlungen halten nichts von Gesetzen. Sie nennen sich Yamakasi, sehen sich als moderne Samurai, die sich mit unglaublich akrobatischer Finesse durch den urbanen Raum bewegen. Von der Jugend als Idole verehrt, kennen sie keine Grenzen, springen von Dach zu Dach und stürzen sich aus unglaublichen Höhen mal um mal in die Tiefe. Adrenalinkick pur. Verschlossene Türen und Betreten verboten-Schilder sind für die Yamakasi Aufforderungen das Gesetz zu brechen. Kein Wunder werden sie von der Polizei gehasst und gejagt. Eines Tages verletzt sich aber einer ihrer Fans beim Nachspielen einer ihrer gefährlichen Stunts schwer. Er kommt ins Spital, wo der Arzt die betreten Eltern mit der Nachricht schockt, dass nur eine teure Herztransplantation ihr Kind retten kann. Die Eltern sind verzweifelt, denn das nötige Geld können sie unmöglich auftreiben. Als die Yamakasi-Truppe davon erfährt, beschliessen die modernen Samurai ihre Skills in den Dienst der Geldbeschaffung zu stellen. Ein irrwitziger Raubzug durch Paris kann beginnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Châu Belle Dinh (Baseball) Williams Belle (L'Araignée) Malik Diouf (La Belette) Yann Hnautra (Zicmu) Guylain N'Guba-Boyeke (Rocket) Laurent Piemontesi (Tango) Charles Perrière (Sitting Bull) Originaltitel: Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes Regie: Ariel Zeitoun Drehbuch: Luc Besson, Philippe Lyon, Julien Seri Kamera: Philippe Piffeteau Musik: DJ Spank, Joey Starr Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 256 Min. Stöckl.

Talkshow

3sat 11:30 bis 12:30

Seit 40 Min. Motorradsport

Motorsport

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 25 Min. Amerikas Flüsse

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 20 Min.