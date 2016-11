Schweiz 2 11:05 bis 11:50 Telenovela Wege zum Glück Folge: 711 D 2007 Stereo Merken Traurig nimmt Nora Abschied von ihrem Zuhause und reist nach Hamburg, um von dort aus mit einem Dampfer nach Übersee zu fliehen. Als Richard von Noras Flucht aus dem Gefängnisspital erfährt, sieht er sich in seiner unversöhnlichen Haltung ihr gegenüber bestätigt. Er ist dennoch zutiefst betroffen, als er durch Kommissarin Redmann von Noras Fehlgeburt erfährt. Richard lässt sich in seinem Kummer von seiner Exfrau Judith trösten. Das Schicksal führt Nora kurz vor ihrer Abreise auf ein Rundfahrtschiff, auf dem sie eine Begegnung hat, die ihr Leben von Grund auf verändern wird. Bei dem Versuch, den Schleier eines Hochzeitspaares zu retten, gerät Nora ins Straucheln und wird von einem attraktiven, charmanten Mann aufgefangen. In Alexanders Armen liegend begegnen sich ihre Blicke erstmals, und Nora und Alexander verlieben sich sofort ineinander. Als Frederik von Sophie erfährt, dass Annabelle die Flucht gelungen ist, gerät Frederiks Entschluss, für immer in Falkental zu bleiben, ins Wanken. Er kann Annabelle nicht davonkommen lassen. Und so trifft Frederik eine folgenschwere Entscheidung: Nach einer letzten romantischen Nacht mit Sophie verlässt er Falkental, um Annabelle zu finden und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Sophie bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Boche (Nora van Weyden) Timo Hübsch (Alexander Wagner) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Holger C. Gotha (Frederik Gravenberg) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Marijam Agischewa (Judith Wagner) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann, Walter Franke Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Mirko Klecker, Wolfram Huth Musik: Curt Cress, Jörg Jesse