Tragikomödie Von Menschen und Pferden ISL, D, N 2013 Irgendwo im Hinterland von Island. Kolbeinn (Ingvar E. Sigurdsson) kleidet sich mit äusserster Sorgfalt, bevor er auf seiner schönen weissen Stute quer durch das Tal reitet, um seiner Nachbarin, der Witwe Solveig (Charlotte Bøving), die Aufwartung zu machen. Sein eleganter Ritt durch die karge Landschaft bleibt den Nachbarn im weiten Umkreis nicht verborgen, die es sich mit Feldstechern vor ihren Häusern bequem gemacht haben, um das Geschehen zu beobachten. Den neugierigen Augen entgeht nichts, auch nicht, dass auf dem Nachhauseritt Kolbeinn und seine Stute von Solveigs Hengst auf höchst unsittliche Art und Weise belästigt werden. Kolbeinn sieht sich gezwungen, die traurigen Konsequenzen zu ziehen. Und für Solveig beginnt ein Kampf um ihre Liebe. Vernhardur (Steinn Armann Magnusson) reitet ohne zu zögern in die eiskalten Fluten des Atlantiks, um auf dem russischen Frachter, der an der Küste vor Anker liegt, eine Ration Wodka zu kaufen. Doch die Kommunikation an Bord ist schwierig, und dass er puren Alkohol bekommen hat, merkt Vernhardur erst zu spät. Grimur (Kjartan Ragnarsson) lässt sich bei seinem Ritt über das Land nicht von Zäunen beirren, mit der Zange schnippt er die Drähte kurzerhand entzwei, sehr zum Ärger des Bauern Egill (Helgi Bjoernsson), der ihn auf dem Traktor verfolgt. Kurz darauf trifft Johanna (Sigridur Maria Egilsdottir), die gerade Wildpferde zu zähmen versucht, auf den blutüberströmten Grimur. Sie packt ihn auf ein Pferd und reitet mit ihm und sieben Tieren quer durch das Land. Der Anblick der schönen Reiterin, inmitten ihrer Tiere, inspiriert den Touristen Juan (Juan Camillo Roman Estrada), der staunend am Strassenrand steht, selber zu einem Ritt. Doch als er bei einem Ausflug in den kargen Weiten den Anschluss an seine Reisegruppe verliert, nimmt sein Abenteuer eine dramatische Wende. Die Geschichten um Eifersucht, Neid und Verlangen, die Benedikt Erlingsson zu einem originellen Ganzen verwebt, beginnen immer mit einer Nahaufnahme auf das Auge eines Pferdes, die Kamera befindet sich häufig auf Höhe der Tiere. Es geht um das symbiotische Verhältnis zwischen Tier und Mensch inmitten der spektakulären, aber unbarmherzigen Landschaft. Dabei ist dieses Verhältnis nicht nur geprägt von Liebe und Abhängigkeit, sondern hat durchaus seine gewaltätigen Seiten. Das Branchenmagazin "Variety" ist voll des Lobes: "Verblüffende Bilder und ein herrlich trockener Humor machen 'Of Horses and Men' zu einem würdigen Debüt. Regisseur Benedikt Erlingsson hat ein erstaunlich erfinderisches Auge für das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, das nur schwierig in Worte zu fassen ist. Es ist eine höchst eigene Vision, in der mitten in der atemberaubenden Landschaft Islands das Leben einer pferdeverrückten Gemeinschaft gezeigt wird.". Schauspieler: Ingvar Eggert Sigurðsson (Kolbeinn) Charlotte Bøving (Solveig) Steinn Ármann Magnússon (Vernhardur) Helgi Björnsson (Egill) Kjartan Ragnarsson (Grimur) Atli Rafn Sigurðarson (Óli) Juan Camillo Roman Estrada (Juan Camillo) Originaltitel: Hross í oss Regie: Benedikt Erlingsson Drehbuch: Benedikt Erlingsson Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson Musik: Davíð Þór Jónsson Altersempfehlung: ab 16