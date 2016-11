Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 42 Falsche Ziele D 2007 Stereo Merken Paula Hinrich, eine aufstrebende junge Boxerin, knickt kurz vor ihrem ersten grossen Kampf im Training um. Doktorin Kathrin Globisch diagnostiziert eine Knöchelfraktur. Mit ihrem Vater Rolf, einem Exboxer, der sie auch als Trainer betreut, entscheidet sich Paula für eine Operation, um möglichst schnell wieder trainieren zu können. Im Gegensatz zu Paulas Sparringspartner Axel, der dafür plädiert, den Kampf abzusagen, hält Rolf die verkürzte Vorbereitungszeit für ausreichend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marleen Lohse (Paula Hinrich) Joachim Nimtz (Rolf Hinrich) Nikolaus Benda (Axel Peters) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia