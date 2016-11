Schweiz 1 10:40 bis 12:15 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Der historische Triumph - oder die historische Niederlage / Das Misstrauen gegen die politischen Eliten / Das US-Imperium wankt CH 2016 Stereo HDTV Merken Der historische Triumph - oder die historische Niederlage: Sie könnte die erste Frau im mächtigsten Amt der Erde sein: Hillary Clinton macht sich auf, zu einer Figur der Weltgeschichte zu werden - oder zur "totalen Loserin". Iris Bohnet, erste Schweizer Professorin an der Harvard Kennedy School, befasst sich intensiv mit Genderfragen und erörtert im Studio mit Sandro Brotz die Dimension dieser Wahl für die Sache der Frauen. Das Misstrauen gegen die politischen Eliten: Die Eliten an der Ostküste, in New York, Boston oder Washington DC stehen unter Druck: Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner trauen ihrer Politik nicht mehr, fühlen sich regelrecht verkauft. Susanne Wille diskutiert mit der US-Botschafterin in der Schweiz, Suzan LeVine, sowie mit James Foley (Vertreter der Republikaner in der Schweiz) und Martin Naville (Swiss-American Chamber of Commerce), ob und wie das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden kann. Das US-Imperium wankt: Russlands Präsident Putin zeigt die Muskeln, die chinesische Regierung beansprucht eine Führungsrolle, der Terrorismus setzt den USA zu. Zusammen mit den Studiogästen Michael Lüders (Nahostspezialist) und Peter Rudolf (Spezialist für US-Aussenpolitik) zeigt Susanne Wille, wie die aussenpolitisch geschwächten USA unter der neuen Präsidentschaft agieren werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz, Susanne Wille Originaltitel: Rundschau