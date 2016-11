Silverline 12:25 bis 13:55 Drama Midnight Son - Brut der Nacht USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Jacob ist Nachtwächter und hat ein fürchterliches Geheimnis. Er verträgt kein Sonnenlicht, verlässt kaum noch das Haus und hat seit neuestem einen rasenden Durst auf frisches Blut. Eines Nachts tritt die Barfrau Mary in sein Leben, die beiden einsamen Nachtgestalten verlieben sich ineinander, und Jacob versucht so gut es geht sein seltsames Verhalten vor ihr zu verbergen. Aber sein Zustand wird immer schlimmer, seine unkontrollierten Anfälle im Blutsdurst immer heftiger, und Mary will endlich die Wahrheit wissen. Dann gerät Jacob ins Visier der Polizei die ratlos vor einer rätselhaften grausigen Mordserie steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zak Kilberg (Jacob) Maya Parish (Mary) Jo D. Jonz (Marcus) Larry Cedar (Detective Ginslegh) Arlen Escarpeta (Russell) Tracey Walter (Janitor) Kevin McCorkle (Dr. Barnes) Originaltitel: Midnight Son Regie: Scott Leberecht Drehbuch: Scott Leberecht Musik: Kays Al-Atrakchi, Geoff Levin Altersempfehlung: ab 16