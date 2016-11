Silverline 09:35 bis 10:55 Horrorfilm Aliens vs. Avatars USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Sechs Freunde vom College geraten auf einem Camping-Trip in ein Katz-und Mausspiel mit einem außerirdischen Monster. Da sie schon bald nicht mehr wissen, was sie tun und wem sie vertrauen können, kämpfen sie um ihre nackte Existenz. Widerwillig verbünden sie sich mit Ava, einer freundlich erscheinenden Außerirdischen, die im Orbit kreist und sich als Avatar zeigt. Es gibt nur eine Chance, das Monster zu stoppen: Avas Kampfroboter, den sie einst zur Erde sendete, muss gefunden und repariert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cassie Fliegel (Ava) Jason Lockhart (Tyler) Dylan Vox (Jake) Kim Argetsinger (Jesse) Marlene Mc'Cohen (Tiffany) Ginny You (Dana) Georgina Tolentino (Crystal) Originaltitel: Aliens vs. Avatars Regie: Lewis Schoenbrun Drehbuch: Keith Parker, Kenny White, Ted Chalmers, David S. Sterling Musik: Jason Peri Altersempfehlung: ab 12

