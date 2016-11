Silverline 05:05 bis 06:45 Horrorfilm Twilight Hunters USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Nach Ausgrabungen wird das "Shadowland", was nach alten Überlieferungen eine Vampir Stadt ist, zufällig wieder zum Vorschein gebracht. Bauarbeiter entdecken ein altes Steinkreuz, was wie ein Holzpfahl aussieht. Sie entfernen den Pflock aus dem Boden, so dass Laura (Caitlin McIntosh), ein schlummernder Vampir, wiederbelebt wird und aus der Erde empor steigt. Anfangs ist Laura weder in der Lage zu sprechen, noch sich zu erinnern, wer sie eigentlich ist. Auch das Vampir Dasein ist ihr zunächst unbekannt. Wie ein Neugeborenes versucht sie sich in ihrer neuen Welt zurecht zu finden. Zunächst erinnert sie sich nur an ihr idyllisches Leben im Jahre 1897 und ihren damaligen Verliebten Lazarus (Carlos Antonio León). Bald ist der schönen Laura aber ein Vampir Jäger mit Namen Julian (Jason Contini) auf den Fersen, der aber bald realisiert, dass die Dinge nicht so sind wie sie anfangs schienen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Caitlin McIntosh (Laura) Jason Contini (Julian) Carlos Antonio León (Lazarus) Dale D. Moore (Pastor) Don McLendon (Bishop) David Martyn Conley (Cook) Robert Nolan Clark (Digger) Originaltitel: Shadowland Regie: Wyatt Weed Drehbuch: Wyatt Weed Musik: Patrick Savage, Holeg Spies Altersempfehlung: ab 16