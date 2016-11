Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Versailles F, CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken König Ludwig XIV. (George Blagden) leidet unter einem gefährlichen Fieber, was seinen Kammerdiener Bontemps (Stuart Bowman) sehr besorgt. Während der Hofarzt (Peter Hudson) eine spezielle Behandlung empfiehlt, schlägt seine Tochter Claudine (Lizzie Brocheré) etwas ganz anderes vor, was zu Spannungen führt. Hinter den Kulissen wird schon für das Schlimmste geplant, die Intrigen laufen auf Hochtouren. - Die bis dato teuerste europäische Serie: ein hoch modern gedrehter, glamourös ausgestatteter Trip in die gloriose und brutale Welt von "Sonnenkönig" Ludwig XIV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Blagden (Louis XIV) Alexander Vlahos (Monsieur Philippe d'Orléans) Tygh Runyan (Fabien Marchal) Stuart Bowman (Bontemps) Amira Casar (Béatrice) Evan Williams (Chevalier) Noémie Schmidt (Henriette) Originaltitel: Versailles Regie: Thomas Vincent Drehbuch: Simon Mirren, David Wolstencroft Kamera: Pierre-Yves Bastard Musik: Michel Corriveau Altersempfehlung: ab 12