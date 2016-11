Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Das Geheimnis USA 2002 Dolby 16:9 HDTV Merken David (Michael C. Hall) legt sich ins Zeug, um die Risse in der Beziehung zu Keith (Mathew St. Patrick) zu flicken. Keith' Schwester Karla (Nicki Micheaux) verbirgt ein Geheimnis und macht ihm die Sache dadurch nicht leichter. Claire (Lauren Ambrose) schlägt sich indessen mit Gedanken an ihre Zukunft nach der High School herum. Während Brenda (Rachel Griffiths) ein erotisches Abenteuer erlebt, setzt sich ihr Freund Nate (Peter Krause) mit seiner Ex Lisa (Lili Taylor) auseinander. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Alan Poul Drehbuch: Alan Ball, Bruce Eric Kaplan Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12