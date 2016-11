Sky Atlantic HD 08:10 bis 10:10 Drama Das Verbrechen des Jahrhunderts USA 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken USA, 1932: Das Baby des Nationalhelden und Flugpioniers Charles Lindbergh (Scott N. Stevens) wird entführt und ermordet. Zwei Jahre lang fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft zunehmend verzweifelt nach dem Entführer. Bis der deutsche Immigrant Richard Hauptmann (Stephen Rea) und seine Frau Anna (Isabella Rossellini) als vermeintliche Täter in die Mühlen der Justiz geraten. - Spannend erzähltes Drama, das die Lindbergh-Entführung neu aufrollt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Rea (Richard Hauptmann) Isabella Rossellini (Anna Hauptmann) J. T. Walsh (Col. Norman Schwarzkopf) Michael Moriarty (Harold Hoffman) Allen Garfield (Lt. James Finn) David Paymer (David Wilentz) Bert Remsen (Dr. John Condon) Originaltitel: Crime of the Century Regie: Mark Rydell Drehbuch: William Nicholson Kamera: Toyomichi Kurita Musik: John Frizzell

