Sky Nostalgie 14:15 bis 16:05 Krimi Top Job I, E, D 1967

Nach seiner Pensionierung fasst Professor Anders (Edward G. Robinson) einen verwegenen Plan: Er will eine Diamantengesellschaft bestehlen. Mit internationalen Spezialisten (u. a. Klaus Kinski, Robert Hoffmann) will er den Coup während des Karnevals in Rio durchziehen. - Gewitze Räuberstory mit großen Stars. Ein Ohrwurm: die Musik von Ennio Morricone.

Bildergalerie

Schauspieler:
Janet Leigh (Mary Ann Davis)
Klaus Kinski (Erich)
Edward G. Robinson (Professor Anders)
Robert Hoffmann (Jean Paul)
Adolfo Celi (Mark Milford)
Riccardo Cucciolla (Agostino Rossi)
George Rigaud (Gregg)

Originaltitel: Ad ogni costo
Regie: Giuliano Montaldo
Drehbuch: Mino Roli, Marcello Coscia, José Antonio de la Loma, Marcello Fondato
Kamera: Antonio Macasoli
Musik: Ennio Morricone, Bruno Nicolai