Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Ist Ben Cartwright schuldig? USA 1963 Ben Cartwright steht unter Zeitdruck. Um einen Liefertermin einhalten zu können, treibt er seine Holzfäller zur Eile an. Da verunglückt ein Arbeiter tödlich. Ben fühlt sich schuldig. Jetzt wittert ein Konkurrent seine Chance, Ben aus dem Geschäft zu drängen. Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Melora Conway (Martha Fletcher) Roy Engel (Dr. Martin) Jay C. Flippen (Barney Fuller) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: David Dortort, Peter Packer Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose