Sky Krimi 22:30 bis 23:20 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 83 Erpresser leben gefährlich D 2006 Stereo 16:9 Merken Ingrid Taubenthaler, die wegen Ladendiebstahls erpresst wird, wendet sich hilfesuchend an ihren alten Schulfreund Korbinian Hofer. Kommissar Hofer und sein Kollege Lind ermitteln derweil in einem neuen Mordfall. Der Tote ist ausgerechnet Ingrids Erpresser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Katharina Müller-Elmau (Ingrid Taubenthaler) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Rainer Gutjahr, Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

