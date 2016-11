Sky Krimi 13:20 bis 14:10 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 530 Verrückt D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die SOKO findet den umstrittenen Psychiater Professor Dr. Reinholz und seine Frau tot in ihrem Haus auf. Beide Leichen weisen mehrere Messerstiche auf, der mutmaßliche Täter liegt schwer verletzt und bewusstlos in der Eingangshalle: Maren Reinholz, die Tochter des Hauses, hatte den Unbekannten mit einem Golfschläger niedergeschlagen. Die Ergebnisse der Tatortuntersuchung führen allerdings zu mehr Fragen als Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Ilona Grübel (Dr. Evelyn Kreiner) Lisa Tomaschewsky (Maren Reinholz) Bernhard Schir (Ulf Gellert) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Michael Wenning Drehbuch: Renate Kampmann Kamera: Matthias Papenmeier und Michael Anlauff Musik: Daniel Vulcano