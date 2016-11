Sky Krimi 07:20 bis 08:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Teufelsberg D 1998 Stereo Merken Ein Computerleitstrahl verursacht Chaos in Berlin. Alle technischen Geräte in der Stadt spielen verrückt. Charly und Rubelli finden heraus, wer hinter dem Ganzen steckt: Der Hacker George Bantzer klinkt sich von seiner Schaltzentrale aus in wichtige Datenbanken ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jakostra) Dietrich Hollinderbäumer (Polizeichef Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Martin Kukula, Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 12

