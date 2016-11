Classica 05:35 bis 06:00 Porträt Leonard Bernstein in Moskau D 1988 Stereo 16:9 Merken Dokumentation über das Gastspiel des Orchesters des Schleswig-Holstein Musikfestivals 1988 in Moskau. Die Leitung hat Leonard Bernstein; seit 30 Jahren war er nicht mehr in der Hauptstadt der Sowjetunion aufgetreten und erfüllte sich zum 70. Geburtstag mit diesem Konzert einen Herzenwunsch. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Leonard Bernstein in Moskau