Discovery Channel 00:45 bis 01:30 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Explosionsgefahr! GB 2014 Stereo 16:9 Merken In Polen bringen Motorrad-Freaks den Auspuff ihrer Maschinen zum Glühen, und in Colorado kämpfen Feuerwehrleute mit den Naturgewalten. In dieser Folge der Serie herrscht akute Explosionsgefahr. Doch auch Süßigkeiten haben es in sich, wie ein Selbstversuch im Internet beweist. Kevin Strana hat zwei Kilo zuckerfreie Gummibärchen verputzt und kämpft nun mit den Nebenwirkungen: Durchfall, starke Blähungen und Magenkrämpfe. Schuld ist der aus Stärke hergestellte Zuckerersatzstoff Maltit, der abführend wirkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 12