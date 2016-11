Discovery Channel 15:15 bis 16:05 Dokumentation Das Alaska-Experiment Zurück im Leben GB 2009 Stereo 16:9 Merken Seit Tagen schneit es ohne Unterlass. Die Teilnehmer des Experiments kämpfen sich mit letzter Kraft durch die Tundra - bis zum nächsten Camp sind es noch etwa acht Kilometer. Rechtsanwältin Carolyn kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Die 26-Jährige aus Chicago hat zwar schon den Kilimandscharo bestiegen, doch in dieser eisigen Wildnis ohne ausreichend Nahrung zu bestehen, ist eine wesentlich größere Herausforderung. Alaska bringt selbst die robustesten Naturen an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Out of the Wild: the Alaska Experiment