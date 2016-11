Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Flugstunde USA 2014 Stereo 16:9 Merken Viel Schub und eine extrem große Spannweite: Die Lockheed U-2 gehört zu den dienstältesten Flugzeugen der U.S. Air Force. Ist der legendäre Höhenaufklärer mit dem Spitznamen "Dragon Lady" wirklich so schwer zu fliegen, wie der Mythos besagt? Die "Mythbusters" gehen der Sache auf dem Militärflugplatz in Maryville, Kalifornien, auf den Grund. Dort werden die Maschinen gewartet und die Piloten für ihre weltweiten Einsätze ausgebildet. Nach einem Sicherheitstraining heben die Hobby-Forscher mit der U-2 in die Luft ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters