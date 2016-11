Discovery Channel 11:00 bis 11:45 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA USA 2014 Stereo 16:9 Merken Helle Objekte, die sich schneller als das Licht bewegen können, Bilder von fremden Raumschiffen oder Planeten mit einer erdähnlichen Atmosphäre. Obwohl die NASA als bekannteste Weltraumorganisation mit der modernsten Technik ausgestattet ist, bleiben auch ihr viele Entdeckungen ein Rätsel. Diese Dokumentation enthüllt die außergewöhnlichsten und mysteriösesten Fälle im Universum, die die NASA im Laufe der Zeit gesammelt hat: Unbekannte Flugobjekte, festgehalten auf Fotografien der Apollo-Kapsel oder Geysire, die Wasser vom "Enceladus" , dem sechsgrößten der 62 Monde des Saturns, ins Weltall schießen. Auch wenn die Funde nach Science Fiction klingen, so sind sie doch wi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Bean (Himself - Apollo 12 Astronaut) James F. Bell (Himself - Prof., Mars Planetary Scientist) Richard Binzel (Himself - Prof., Planetary Scientist) William J. Birnes (Himself - Phd., Author, 'The Day After Roswell') David Brin (Himself - Phd., SF Author & Astrophysicist) Mike Capps (Himself - Technology Theorist) Marc D'Antonio (Himself - Astronomer and Image Analyst) Originaltitel: NASA's Unexplained Files Regie: Russell Eatough, Daniel Edwards, Ryan Gaffney, Ian Levison Altersempfehlung: ab 6